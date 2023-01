Digos, perquisite case di ‘no vax’: trovati volantini, parrucche e bombolette di vernice

‘

Parrucche, abiti e zaini scuri con adesivi è ciò che hanno usato 6 appartenenti al gruppo oltranzista novax “V_V” per imbrattare i muri di diversi luoghi cittadini, come scuole, università, istituti di credito, ospedali, sedi sindacali e giornalistici. Tutti sono stati denunciati dai poliziotti della Digos di Torino. Hanno una età compresa tra i 41 e i 53 anni e sono ritenuti responsabili dell’azione di gruppo ai danni della scuola media statale “Alberti” e di essere gli autori dei 23 danneggiamenti a sedi d’interesse pubblico.

Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, a casa degli indagati sono state trovate altre parrucche, bombolette di vernice e scale di corda utili per raggiungere i loro obiettivi, nonché magliette, bandiere, adesivi e volantini con la simbologia del sodalizio novax.

Inoltre, sono stati sequestrati dei telefoni cellulari e alcuni computer che verranno analizzati per la prosecuzione dell’attività di indagine.

30 anni per acciuffare un tizio colpevole di aver commesso reati ben più gravi di una scritta sul muro come per es l’aver sciolto nell’acido un bambino innocente e pochi giorni per beccare chi attacca adesivi e scrive verità sui muri e c’è gente che esulta per questo.

— Aletheia🔥💥✌️✌️ (@SorellaDiGiove) January 19, 2023