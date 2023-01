Commissione d’inchiesta Covid, Pd: vogliono colpevolizzare chi ha gestito bene la pandemia

Per la Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid “è stata richiesta l’iscrizione all’ufficio di presidenza della XII Commissione Affari Sociali della Camera e ho avuto conferma che la prossima settimana verrà calendarizzato l’iter del disegno di legge. Poi si passerà al Senato. I tempi? A primavera la Commissione deve assolutamente partire, dobbiamo capire cosa è accaduto tra il 2020 e il 2022 e approfondire”. Lo annuncia all’Adnkronos Salute Galeazzo Bignami, deputato Fdi e viceministro dei Trasporti e delle infrastrutture.

“Non siamo disponibili – puntualizza Bignami – a mettere un perimetro temporale, come qualcuno voleva fare. Dobbiamo indagare per bene e fare chiarezza su tutto: dall’assenza del piano pandemico ai verbali secretati, dalla carenza dei dispositivi alla gestione delle mascherine alle cure domiciliari negate. E non possiamo dimenticare quello che è successo in Val Seriana”.

“C’è un dubbio che aleggia sulla Commissione parlamentare d’inchiesta, ovvero che ci sia soprattutto la volontà politica di andare a colpevolizzare i governi precedenti, che hanno comunque gestito bene la pandemia di Covid in una situazione difficilissima, che il nostro Paese non aveva mai conosciuto. Il Pd non ha nulla da nascondere e non ci sono preclusioni alla Commissione da questo punto di vista. Però appare evidente che in questo momento le urgenze e le priorità per il Servizio sanitario nazionale sono altre” dice all’Adnkronos Salute Ilenia Malavasi, deputata del Partito democratico e componente della XII Commissione Affari sociali della Camera.

“Se si vuole fare un lavoro serio servono i dati e le analisi – aggiunge – ma mancano questi dati, e viene il sospetto che ci sia solo la volontà politica di aprire una discussione in un momento in cui il Governo ha sdoganato i medici no-vax, di dare vita a una Commissione d’indagine su alcune questioni coprendone altre”. (adnkronos)