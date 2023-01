Usa, tutti i voli a terra. Biden: “non sappiamo le cause”

“Ho appena parlato con Buttigieg, ancora non sanno le cause, ho chiesto di riferire direttamente a me non appena lo scopriranno”. Così Joe Biden ha risposto alle domande dei giornalisti sul guasto informatico che ha interrotto il traffico aereo negli Stati Uniti, riferendo del suo colloquio con il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg.

“Gli aerei possono ancora atterrare in sicurezza, ma non possono decollare – ha aggiunto il presidente – Non si sa quale sia la causa, ma si aspettano che in un paio d’ore potranno avere un’idea più chiara di quello che l’ha provocato e noi allora potremo fornire risposte”. (adnkronos)

Finora, 760 voli sono stati ritardati all’interno, all’interno o all’esterno degli Stati Uniti, ha mostrato il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware. Altri 91 sono stati ritardati.