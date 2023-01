Malore mentre fa gli auguri ai dipendenti, muore imprenditore di 51 anni

Tragedia a Brescia. Un uomo di 51 anni è morto per un malore improvviso mentre stava salutando i dipendenti. Stava ultimando le ultime pratiche in vista del Capodanno, nell’azienda di cui era comproprietario, ma in un istante si è accasciato a terra, perdendo conoscenza. I suoi dipendenti hanno subito lanciato l’allarme, ma a nulla sono valsi i disperati tentativi di far ripartire il suo cuore dai soccorritori, giunti immediatamente sul posto.

La tragedia si è consumata poco prima delle ore 20:00 di venedì 30 dicembre all’interno dello stabilimento dell’Euromeccanica di Flero, in provincia di Brescia, di cui l’uomo era comproprietario insieme a un socio. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti un’automedica del 118 e un’ambulanza, ma gli sforzi dei rianimatori sono stati vani. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Cause naturali

Poco dopo sono giunti in azienda anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. I militari non nutrono alcun dubbio sulle cause naturali all’origine della morte: la salma dell’uomo è stata immediatamente restituita ai familiari.

