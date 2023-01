Malore alla guida, 47enne trovato morto in auto

Un uomo di 47 anni è stato trovato morto all’interno della sua auto, la mattina di sabato 31 dicembre, in Val Camonica. Il rinvenimento poco prima delle 9 lungo la ex provinciale 345, in territorio di Bienno. Il decesso, stando ai primi accertamenti, sarebbe riconducibile a un malore. L’auto è stata ritrovata a bordo strada, in via Mazzini, nel centro abitato di Bienno.

L’uomo, di Breno, probabilmente ha fatto in tempo ad accostare prima di perdere la vita. Una volta scattato l’allarme, sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Breno.

