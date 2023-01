Ancona, autista stroncato da malore davanti ai colleghi

ANCONA – «Un lavoratore serio, esperto ed affidabile». Così i colleghi ricordano Rolando Spegne Schiavoni, il dipendente Conerobus di 61 anni stroncato questa mattina da un malore mentre prendeva servizio. I lavoratori e le lavoratrici di Conerobus Spa «si stringono in cordoglio attorno al dolore della famiglia del collega Rolando – riporta l’azienda in una nota – scomparso questa mattina all’età di 61 anni. Lavorava in Conerobus da tantissimi anni e gli mancavano pochi mesi per andare in pensione. Tutti noi lo ricordiamo come un lavoratore serio, esperto e affidabile».

Al cordoglio si è unito anche il presidente Muzio Papaveri, arrivato presto in azienda questa mattina. L’autista, anconetano, sarebbe andato in pensione a marzo. La salma è stata affidata ai familiari per il funerale. Il magistrato di turno non ha disposto per ora nessuna autopsia. La data del funerale sarà fissata a breve.

Questa mattina Spegne stava andando a prendere il bus per iniziare il servizio quando i colleghi lo hanno visto appoggiarsi ad una sedia senza che dicesse nulla. Subito accorsi lo hanno sdraiato a terra iniziando le manovre per rianimarlo ma il suo cuore non è più ripartito. A stroncarlo un infarto fulminante. Lascia due figlie, gemelle, e la compagna.

