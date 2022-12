Qatargate? Eurocamera: gli elogi di McAllister all’Arabia Saudita

BRUXELLES – Si è appena conclusa la visita di una delegazione del Parlamento europeo in Arabia Saudita. La delegazione, il cui viaggio non era stato precedentemente annunciato e che va a cadere nel bel mezzo del Qatargate, era composta da David McAllister del Ppe, Hannah Neumann e Jordi Solé dei Verdi e Jean-Lin Lacapelle di Id.

Il gruppo di S&d e quello di Renew non hanno mandato un rappresentante in delegazione, fanno sapere dall’Eurocamera. La delegazione ha incontrato il Consiglio della Shura, l’organo consultivo formale dell’Arabia Saudita. McAllister ha accolto con favore la trasformazione socio-economica saudita sottolineando come sia rimasto “impressionato dalla portata dei cambiamenti sociali che l’Arabia Saudita ha vissuto dall’ultima volta che una delegazione parlamentare della commissione per gli affari esteri ha visitato il Regno, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle donne nella società, nella pubblica amministrazione e nell’economia”.

Gli eurodeputati però hanno ribadito l’opposizione di principio del Europarlamento alla pena di morte, in particolare alla pena capitale per i minori deplorando il fatto che la moratoria sui casi legati alla droga non sia stata rispettata. La delegazione ha incontrato anche il presidente della leadership presidenziale del Consiglio della Repubblica dello Yemen, S.E. Rashad Mohammed Al-Alimi, e ha discusso della situazione umanitaria nel Paese e dei modi per sostenere una soluzione pacifica al conflitto e della difficile situazione della sicurezza marittima nel Golfo di Aden. ANSA EUROPA