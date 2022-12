Lettera a Matteo Salvini

Documento consegnato alla segretaria personale al ministro Matteo Salvini, sabato a Milano, perché lui ne avesse lettura.

Signor Ministro grazie per l’attenzione,

sta emergendo un nuovo ordine economico mondiale che coinvolge la stragrande maggioranza dei paesi del Sud del mondo.

I Leader dei Paesi coinvolti stanno da tempo discutendo e concordando i 10 punti proposti dallo Schiller Institute.

Le nazioni europee e gli Stati Uniti devono unirsi a questo sforzo, e cooperare per plasmare la prossima epoca dello sviluppo della specie umana affinché diventi una rinascita delle più alte e nobili espressioni della creatività!

Penso che un leader politico come Te, un leader del nostro governo, debba conoscerli.

Io qui Te li omaggio con grande piacere e fiducia.

Primo. La nuova architettura internazionale per la sicurezza e lo sviluppo deve essere un partenariato di stati nazione perfettamente sovrani, basato sui cinque principi della coesistenza pacifica e sulla Carta delle Nazioni Unite.

Secondo. La priorità assoluta deve essere quella di alleviare la povertà in ogni nazione del pianeta, il che è facilmente possibile, se le tecnologie esistenti vengono utilizzate a beneficio del bene comune.

Terzo. L’aspettativa di vita di tutte le persone viventi deve essere prolungata al massimo potenziale creando sistemi sanitari moderni in ogni paese del pianeta. Questo è anche l’unico modo per superare o prevenire le potenziali pandemie presenti e future.

Quarto. Poiché l’umanità è l’unica specie creativa finora conosciuta nell’universo, e dato che la creatività umana è l’unica fonte di ricchezza attraverso la scoperta potenzialmente illimitata di nuovi principi universali, uno degli obiettivi principali della nuova sicurezza internazionale e L’Architettura di sviluppo deve fornire l’accesso all’istruzione universale per ogni bambino e persona adulta vivente. La vera natura dell’uomo è diventare un’anima meravigliosa, come ne discute Friedrich Schiller, e l’unica persona che può soddisfare questa condizione è il genio.

Quinto. Il sistema finanziario internazionale deve essere riorganizzato, in modo che possa fornire crediti produttivi per raggiungere questi obiettivi. Un punto di riferimento può essere il sistema originale di Bretton Woods, così come lo intendeva Franklin D. Roosevelt, ma mai implementato a causa della sua prematura scomparsa, e le Quattro Leggi proposte da Lyndon LaRouche. Lo scopo primario di un tale nuovo sistema creditizio deve essere quello di aumentare notevolmente il tenore di vita soprattutto delle nazioni del Sud del mondo e dei poveri del Nord del mondo.

Sesto. Il nuovo ordine economico deve essere incentrato sulla creazione delle condizioni per le industrie e l’agricoltura moderne, a partire dallo sviluppo infrastrutturale di tutti i continenti per essere infine collegati da tunnel e ponti per diventare un World Land-Bridge.

Settimo. La nuova architettura di sicurezza globale deve eliminare il concetto di geopolitica ponendo fine alla divisione del mondo in blocchi. Le preoccupazioni per la sicurezza di ogni nazione sovrana devono essere prese in considerazione. Le armi nucleari e altre armi di distruzione di massa devono essere immediatamente vietate. Attraverso la cooperazione internazionale, devono essere sviluppati i mezzi per rendere le armi nucleari tecnologicamente obsolete, come originariamente previsto dalla proposta che divenne nota come SDI, suggerita da LaRouche e fatta come offerta all’Unione Sovietica dal presidente Reagan.

Ottavo. In passato, una civiltà in un angolo del mondo poteva crollare, e il resto del mondo lo avrebbe scoperto solo anni dopo, a causa della lunghezza delle distanze e del tempo necessario per viaggiare. Ora, per la prima volta, a causa delle armi nucleari, delle pandemie, di Internet e di altri effetti globali, l’umanità è seduta su una barca. Pertanto, una soluzione alla minaccia esistenziale per l’umanità non può essere trovata con l’aiuto di disposizioni secondarie o parziali, ma la soluzione deve essere trovata al livello di quell’Uno superiore, che è più potente dei Molti. Richiede il pensiero a livello di Coincidentia Oppositorum, la Coincidenza degli Opposti, di Nicola Cusano.

Nono. Per superare i conflitti derivanti da opinioni contrastanti, che è il modo in cui gli imperi hanno mantenuto il controllo sui subalterni, l’ordine economico, sociale e politico deve essere portato in coesione con la legalità dell’universo fisico. Nella filosofia europea questo è stato discusso come l’essere in carattere con la legge naturale, nella filosofia indiana come cosmologia, e in altre culture si possono trovare nozioni appropriate. Le scienze moderne come la scienza spaziale, la biofisica o la scienza della fusione termonucleare aumenteranno continuamente la conoscenza dell’umanità su questa legalità. Una simile coesione si ritrova nelle grandi opere d’arte classica nelle diverse culture.

Decimo. Il presupposto di base per il nuovo paradigma è che l’uomo è fondamentalmente buono e capace di perfezionare all’infinito la creatività della sua mente e la bellezza della sua anima, ed essendo la forza geologica più avanzata nell’universo, il che dimostra che la legittimità di la mente e quella dell’universo fisico sono in corrispondenza e coesione, e che ogni male è il risultato di un mancato sviluppo, e quindi può essere superato.

Grazie per l’attenzione,

Liliana Gorini

presidente Movisol.org

Massimo Lodi Rizzini

economista MoviSol.org

Massimo Richard Kolbe Massaron

attivista MoviSol.org – 338 6996427