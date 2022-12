Malore improvviso, cuoco di 46 anni muore nel ristorante

Roma – Un cuoco di 46 anni è morto durante il servizio in un ristorante di Prati. La chiamata alle forze dell’ordine alle 20.44 per segnalare il malore dell’egiziano. All’arrivo delle forze dell’ordine, con il 118 già sul posto, non si è potuto far altro che constatare il decesso.

Dagli accertamenti effettuati si tratta di un decesso per cause naturali dovuta ad un arresto cardio circolatorio. La salma è stata affidata al medico necroscopo, per poi essere messa a disposizione dei familiari.

