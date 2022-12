“6000 guardiani del cielo in Procura”

COMUNICATO STAMPA – Il giorno 9 dicembre 2022 è partita l’operazione

“6000 guardiani in Procura”.

L’avvocato Nicola Trisciuoglio, per conto di Monica Laneri, coordinatrice del comitato “I guardiani del cielo”, presenterà in tutte le 140 Procure italiane, la denuncia-querela che si concentra sugli aspetti tecnico-giuridici delle forme e delle modalità di controllo degli Enti preposti sulla omissione, anche informativa, del fenomeno delle “irrorazioni chimiche”.

Saranno così chiamati a rispondere, nei confronti dei cittadini, con ogni conseguente responsabilità di natura penale.

Dopo mesi di osservazione capillare e di documentazione fotografica e video del cielo di ogni regione e città italiana da parte di migliaia di cittadini e, dopo aver informato, tramite lettera, i Sindaci di centinaia di Comuni, il comitato de “I guardiani del cielo”, ha stabilito di conferire il mandato a procedere nei confronti degli enti preposti al controllo dei fenomeni atmosferici inquinanti, al noto avvocato penalista Nicola Trisciuoglio, il quale ha accettato l’incarico alla sola condizione che la prestazione, secondo il principio dell’ortodossia forense di Roma antica espresso nella Lex Cincia del 204 a.C., avvenga a titolo completamente gratuito, stante l’interesse pubblico.

