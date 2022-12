Napoli, lite tra migranti: uno muore accoltellato

Un giovane, di cui non sono state rese note età e generalità è morto a Napoli al culmine di una lite tra migranti scoppiata poco fa in piazza Duca degli Abruzzi. Ricercato dalla polizia di Stato l’aggressore. Per l’omicidio è stato fermato un giovane di 28 anni, che ha confessato. Secondo quanto si è appreso l’aggressione ha visto protagonisti due marocchini uno dei quali è stato colpito con diversi fendenti al petto ed è deceduto.

La vicenda

L’omicidio è avvenuto ieri tra le 15,30 e le 16 nei pressi dell’edificio che un tempo ospitava il mercato ittico partenopeo. Secondo quanto si è appreso, l’aggressione ha visto protagonisti due uomini uno dei quali è stato colpito con diversi fendenti al petto ed è deceduto. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. ANSA