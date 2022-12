Milano, arresto cardiaco: grave ragazza di 25 anni

Una ragazza di 25 anni è stata trasportata in arresto cardiaco al pronto soccorso del San Raffaele dopo essersi sentita male all’interno di un noto locale di via Idroscalo a Segrate nella serata di lunedì 5 dicembre. Tutto è accaduto intorno alle 21, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Appena la giovane ha accusato il malore accasciandosi al suolo è scattato l’allarme e la chiamata al numero unico di emergenza (il 112).

Le condizioni della 25enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. I sanitari hanno prestato le prime cure alla giovane e poi l’hanno accompagnata a sirene spiegate, in arresto cardiaco, al pronto soccorso del San Raffaele. Le sue condizioni sarebbero delicate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti.

www.milanotoday.it