Milano, aggredisce agenti con un bastone infuocato: arrestato egiziano

Alla vista dei lampeggianti, sono andati via tutti. Tutti tranne lui che, senza pensarci due volte, ha preso un bastone da quel falò improvvisato e si è scagliato contro gli agenti. Un uomo di 25 anni, un cittadino egiziano con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato due poliziotti in ospedale.

Per lui le manette sono scattate verso mezzanotte in piazza Selinunte, nel quartiere di San Siro, dove il 25enne e altri sette, otto connazionali si erano radunati dando fuoco ad alcuni pezzi di legno, probabilmente per scaldarsi. All’arrivo delle volanti, allertate dai residenti, è partito il fuggi fuggi generale, ma il ragazzo è rimasto lì fermo, impugnando subito un bastone infuocato e “lanciandosi” contro gli uomini in divisa.

Gli agenti sono riusciti a “disarmarlo”, ma durante la colluttazione due di loro sono rimasti feriti, tanto che sono poi stati portati in ospedale, da dove sono stati dimessi con prognosi di una settimana. Il 25enne è stato invece immobilizzato grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino e ammanettato.

www.milanotoday.it