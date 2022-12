Malore improvviso in strada, muore donna di 59 anni

Como – Colta da malore davanti a scuola questa mattina verso le 9.30 a Carvico: è deceduta una donna di 59 anni. Il dramma si è consumato verso le 9.30 di questa mattina, sabato 3 dicembre, davanti alle scuole in viale Aldo Moro: una donna di 59 è stata colta da un improvviso malore e nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, che si sono precipitati sul luogo in codice rosso e con la massima urgenza, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo sono intervenuti la Croce Rossa di Bonate, un’auto medica e il 112 di Zogno.

