Tragedia a Tempio Pausania, 54enne trovato morto in casa

Ascolta l'articolo

Tragedia a Tempio, dove un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione nel corso Matteotti. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa che, non avendo sue notizie, hanno allertato i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Ad ucciderlo sarebbe stato un malore avvenuto nei giorni scorsi. Il medico legale ha escluso la morte violenta, per mano di terzi, e la salma dell’uomo, conosciuto in città, è stata restituita ai familiari. www.galluraoggi.it