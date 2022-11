Gita scolastica, autista 58enne trovato morto in ostello per un malore

Ascolta l'articolo

Ha suscitato scalpore e dolore la vicenda di una quinta classe del Liceo Scientifico Alfredo Oriani di Ravenna in gita scolastica a Monaco di Baviera. Ieri mattina venerdì 25 novembre i ragazzi stavano aspettando l’arrivo del pullman con alla guida il solito autista – un 58enne residente nel ravennate che lavorava per una ditta di autotrasporti di Alfonsine – che doveva portarli verso l’ultima tappa del tour. Ma il pullman non è arrivato. E l’autista è stato poi trovato morto nell’ostello dove aveva dormito. Dalle prime indagini è subito emerso che l’uomo è deceduto per un malore, quindi per cause naturali. www.ravennanotizie.it