Cesena, malore nella notte: 23enne trovata morta nel letto

Ascolta l'articolo

Si deve purtroppo registrare una tragedia accaduta mercoledì mattina in una abitazione privata di Cesena. Una ragazza poco più che ventenne è stata trovata senza vita nel suo letto. Non dava segnali di risveglio, ed immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della giovane donna.

Avvisato del fatto, sul posto è arrivato anche il personale del Commissariato di Polizia di Cesena che mantiene uno stretto riserbo sulla vicenda, ma non pare ci siano dubbi sul fatto che la morte della ragazza sia riconducibile a cause naturali (si ipotizza un malore) tanto che la magistratura, informata del caso, non ha al momento disposto l’autopsia sul cadavere.

www.cesenatoday.it