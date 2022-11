Malore al centro sportivo, 40enne grave in ospedale

Lucca – Poco prima delle 21 è giunta una chiamata al 112 che segnalava all’Iti Fermi, nell’impianto sportivo della piscina in via Carlo Piaggia a San Filippo, un uomo di 40 anni colto da malore e accasciatosi a terra. L’uomo non era in acqua e non stava facendo attività fisica, sembra, anzi, che fosse seduto quando si è sentito male.

È stato soccorso dall’automedica di Lucca e dall’ambulanza della Misericordia di Capannori che l’ha accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Luca poco distante. www.lagazzettadilucca.it

