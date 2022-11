Malore improvviso, Francesca muore a 42 anni

Quel malore improvviso non le ha lasciato scampo: si è spenta nei giorni scorsi a soli 42 anni Francesca Sincinelli in Ferri che aveva accusato un malore mentre si trovava nella sua casa in località Sorino, non lontano dal Monastero della Misericordia. L’allarme al 112 aveva fatto intervenire un’ambulanza supportata dall’autoinfermieristica e dall’elisoccorso di Milano. Trasportata in ospedale, la 42enne si è però spenta nelle ore successive, lasciando il marito Emanuele (che fra il 2012 e il 2013 aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale di minoranza ndr) e una figlia di soli 8 anni.

I familiari hanno acconsentito al prelievo degli organi della congiunta.

Al cordoglio della comunità monticellese si aggiunge anche quello di Mariano Comense, il suo paese d’origine, dove la famiglia Sincinelli è molto conosciuta anche per l’impegno sociale del padre, consigliere della cooperativa Penna Nera onlus, i cui volontari nel fine settimana hanno espresso vicinanza e cordoglio attraverso un messaggio affidato alla loro pagina social. Lo scrive il giornsle locale https://www.casateonline.it

