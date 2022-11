Ballando con le stelle, ischemia cerebrale per Luca Sguazzini: è grave

Luca Sguazzini, concorrente di Ballando con le Stelle nel 2016, è stato colpito da un’ischemia cerebrale e si trova in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto riporta il sito di Gossip e Tv, e una nota della conduttrice Milly Carlucci, il giovane modello din 34 anni ha “Recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”.

Nato a Torino, Sguazzini lavora nel mondo dello spettacolo come modello e fotomodello. Ha girato il mondo e ha vissuto in molti Paesi tra cui Australia, Giordania e per finire Indonesia. Seguitissimo sui social, ha debuttato del talent show di Rai1 nella stessa edizione di Rita Pavone, Asia Argento, Platinette e Salvo Sottile, classificandosi al terzo posto nella finale insieme alla maestra Veera Kinnunen.

Da quando la notizia sul suo problema di salute è circolata, centinaia di fan, colleghi ed ex membri del cast di Ballando hanno voluto esprimere la loro vicinanza a Luca, scrivendo messaggi di sostegno e affetto. Dal “Forza Luca” di Veera, al “Forza Forza Brother”, di Stefano Orodei, fino alle parole di amore della compagna del modello, Sara Bertagnolli, con cui lo scorso luglio ha avuto una bambina, Luce. https://www.libero.it

