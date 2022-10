(https://www.liberatv.ch) – Il Municipio di Lugano incontra i familiari di Julian Assange

Il Sindaco Foletti: “Seguiamo con sconcerto e speranza il calvario di Julian, segregato per aver mostrato il lato oscuro di istituzioni democraticamente elette”. In anteprima il documentario “Itahka” sulla lotta per la liberazione del fondatore di WikiLeaks

LUGANO – Il Sindaco Michele Foletti con i Municipali Lorenzo Quadri, Tiziano Galeazzi e il Segretario comunale Robert Bregy hanno accolto oggi a Palazzo Civico, a margine del Lugano Plan B Forum, i familiari del fondatore di WikiLeaks Julian Assange.

La consorte e attivista Stella Assange, il padre John Shipton e il fratello Gabriel Shipton parteciperanno al Plan B Forum; la prima in veste di relatrice, il secondo in qualità di produttore del documentario “Ithaka”, ritratto intimo della lotta del padre John per la liberazione del figlio, proposto in anteprima a Lugano.

Il Sindaco Foletti, durante il suo discorso di benvenuto, ha espresso alla famiglia Assange un pensiero di forte vicinanza: “Anche noi seguiamo con trepidazione, sconcerto e speranza il calvario di Julian, segregato per avere divulgato documenti che hanno mostrato il lato buio di istituzioni democraticamente elette. Ci auguriamo che questa vicenda possa incontrare al più presto un finale dove l’interesse e la priorità dell’’umano’ prevalgano su qualsiasi altra considerazione”.

La famiglia Assange ha ringraziato sentitamente il Municipio per l’accoglienza e l’opportunità di poter dare voce alla storia di Julian nell’ambito di Lugano Plan B Forum, un evento che ha il pregio di promuovere il dibattito su temi di cruciale importanza, quali la democrazia, la giustizia e la libertà di parola.

Nel corso del pomeriggio si è tenuto un incontro con i familiari di Julian Assange aperto agli studenti dell’USI, della SUPSI e della Franklin University Switzerland, coordinato dall’Istituto media e giornalismo dell’USI.

L’incontro è stato inserito dall’USI come open lecture per il corso The Platform Society.

