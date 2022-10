Governo Meloni, prime ‘reazioni’ sulla stampa estera

La notizia della formazione del governo Meloni trova posto nella homepage dei media esteri, che danno alla notizia diverso risalto. In particolare, si punta sul fatto che Giorgia Meloni sia la prima donna presidente del Consiglio e che guidi un governo di “estrema destra” dai tempi della Seconda guerra mondiale in Italia. Come titolano la Cnn, France24, il Daily Express o Gulf News.

Abc, invece, si sofferma solo sulla prima coalizione di destra in Italia dai tempi dell’ultimo conflitto mondiale, come scrivono anche Fox e Cnbc. La notizia è tra i titoli di apertura anche di molti siti europei, da El Pais a Le Figaro alla Bbc. Il quotidiano tedesco Handelsblatt, per esempio, si sofferma sul fatto che “le consultazioni con il presidente Mattarella sono durate solo undici minuti”.

Per l’agenzia Bloomberg “Meloni ottiene il mandato per diventare la prima premier donna”, il cui esecutivo “sarebbe il più a destra dalla seconda guerra mondiale”. Anche Le Figaro sottolinea che Meloni diventa “la prima donna a ricoprire questo incarico in Italia”, citando in occhiello “il ritorno di Salvini” e un “filo-Draghi all’Economia”.

Lo spagnolo El Pais definisce Meloni “di estrema destra”, ricordando che è “la prima donna nella storia della Repubblica italiana a presiedere il Consiglio dei ministri” in un esecutivo “di marcato carattere politico e con una scarsa presenza femminile”, rilevando che “non ci sono state sorprese”. tgcom24.mediaset.it

