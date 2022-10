Parigi, rapper Mikaben muore sul palco durante il concerto

Il musicista haitiano “Mikaben”, al secolo Michael Benjamin, è morto sul palco durante un concerto “reunion” a Parigi. Mika ha avuto un arresto cardiaco. Vacilla, cerca di raggiungere il dietro le quinte ma il cantante haitiano di 41 anni crolla a terra. È morto subito nonostante i soccorsi.

Quarantuno anni, 20 anni di carriera, l’haitiano era diventato famoso in patria e all’estero nei primi anni 2000 con il brano “Ou Pati”. Benjamin era figlio d’arte, suo padre Lionel Benjamin è affettuosamente conosciuto come il “Babbo Natale haitiano” per la sua popolare canzone di Natale, Abdenwèlm. www.rainews.it

