Elezioni 2024, Biden: “Credo di poter battere di nuovo Trump”

“Credo di poter battere di nuovo Donald Trump”. Lo ha detto Joe Biden nell’intervista alla Cnn rispondendo a una domanda sul 2024 pur in assenza di una decisione da parte del presidente americano. “Fatemi il nome di un presidente nella storia recente che abbia fatto tanto quanto me nei primi due anni – ha detto il presidente americano, 79 anni – Può non piacervi quello che ho fatto, ma alla stragrande degli americani piace quello che ho fatto”.

Nell’intervista a Jake Tapper, la prima in esclusiva alla Cnn dall’arrivo alla Casa Bianca, Biden ha anche ammesso la possibilità di una “recessione molto lieve”. “Non penso ci sarà una recessione. Se ci sarà, sarà una recessione molto lieve – ha detto – E’ possibile. Non lo prevedo”. (adnkronos)

Condividi