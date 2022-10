Biden: ‘incontro con Putin al G20? Dipende’

“Dipende”. E’ la risposta del presidente americano Joe Biden in un’intervista alla Cnn alla domanda relativa alla possibilità di un incontro con Vladimir Putin al G20 di Bali. Il presidente americano ha spiegato che se il leader del Cremlino volesse discutere della stella del basket americano Brittney Griner, attualmente in carcere in Russia, allora sarebbe disposto a parlare. Su altri temi invece “non vedo alcuna logica per incontrarlo ora”.

“Putin è una persona razionale che ha sbagliato di grosso i suoi calcoli”. Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, in un’intervista esclusiva alla Cnn che andrà in onda alle 21 ora locale, le 3 di mattina in Italia.

La Germania intanto ha consegnato il primo dei quattro sistemi di difesa aerea Iris-T Slm promessi all’Ucraina. Il passaggio sarebbe avvenuto vicino al confine con la Polonia. Lo ha confermato via Twitter il ministro della Difesa di Kiev, Oleksiy Reznikov. Inoltre Kiev ha ricevuto anche altri quattro sistemi di artiglieria Himars dagli Stati Uniti. tgcom24.mediaset.it

