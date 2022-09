Due operai trovati morti nel Comasco: avevano acceso un fuoco per scaldarsi

Due operai sono stati trovati senza vita all’interno di un prefabbricato in un cantiere edile nei pressi della “Galleria Cernobbio” in via Ranzato 4 a Moltrasio, in provincia di Como. La scoperta dei cadaveri è stata fatta da un lavoratore 62enne che, sotto choc, ha dato l’allarme. Secondo i primissimi accertamenti dei soccorritori di un’automedica e di un’ambulanza intervenuti sul posto, le due vittime potrebbero essere rimaste intossicate dalle esalazioni di monossido di carbonio: nel prefabbricato sono stati infatti trovati i resti di un piccolo falò acceso probabilmente per riscaldarsi durante la notte.

I due lavoratori non avevano inoltre segni evidenti di traumi o ferite. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’ispettorato del lavoro che stanno accertando l’identità delle vittime e la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso. I due uomini avevano età compresa tra i 20 e i 30 anni. www.today.it

