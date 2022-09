Calenda: “Meloni non governerà, Draghi resti dov’è”

Dobbiamo essere consapevoli che se non ci sono coalizioni di governo possiamo votare Giorgia Meloni, ma non governerà, né tanto meno la sinistra, che dovrebbe allearsi con i 5 Stelle”. Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, precisando che alle elezioni del 25 settembre “l’unica soluzione seria è votare il Terzo polo e cercare di tenere Mario Draghi lì dov’è”.

Letta: “Draghi ancora premier? Non lucro su di lui come Renzi e Calenda”. Per il Pd Mario Draghi dovrebbe continuare a fare il premier? “Non sono come Calenda e Renzi che usano Draghi per lucrare uno 0,5% in più, ho troppo rispetto per lui, per l’enorme risorsa che è per il Paese, per usarlo così, dico che siamo stati noi del Pd il partito più serio e lineare rispetto all’azione del governo Draghi e vedremo quali forme e modi saranno possibili” dopo il voto degli italiani del 25 settembre. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta. tgcom24.mediaset.it

