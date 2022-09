Bonino: +Europa col Pd per non dare voti alla destra

Secondo Emma Bonino, “una legge elettorale assurda impone di fare coalizioni. Non è quindi il momento per posizioni identitaria e +Europa ha scelto di andare in coalizione con il Pd per non dare un solo voto alla destra”.

Una legge elettorale “cervellotica e assurda impone di fare coalizioni”. E così per Emma Bonino “non è il momento per posizioni identitarie e +Europa ha scelto di andare in coalizione con il Pd, per non dare un solo voto alla destra”. In un’intervista al Qn, la Bonino sostiene che “non è tempo di terzi o quarti poli. Ogni voto dato ad Azione e Italia Viva o M5s non farà che rafforzare questa destra”.

Berlusconi – Il problema di un governo di larghe intese dopo le elezioni “non si porrà perché avremo una maggioranza ampia. Il governo di larghe intese è stato voluto da me per primo, ma appartiene a una stagione politica finita”. Lo afferma Silvio Berlusconi, in un’intervista a La Sicilia. “Il ruolo di Forza Italia – aggiunge – è determinante perché dal punto di vista numerico, ma anche da quello politico, senza di noi non potrebbe esistere un esecutivo di centrodestra. Noi all’interno della maggioranza che guiderà il Paese per i prossimi cinque anni costituiamo la parte liberale, cattolica, garantista, europeista, legata alla Nato e all’Occidente. tgcom24.mediaset.it

Condividi