Palpeggia una 16enne sul bus, poi scende e deruba un uomo

Roma – Palpeggia una 16enne a bordo del bus e poi rapina un uomo mordendogli un dito. Con lui altre due persone. È quanto accaduto nella tarda serata di venerdì in piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Porta Pia, Viminale e Trevi.

Si trovava a bordo del bus della linea 64 che collega la stazione Termini a San Pietro quando un uomo le si è avvicinato e l’ha palpeggiata. Vittima della molestia una giovane sedicenne di origini inglese che si trovava a bordo di una delle ultime corse dell’autobus che attraversa il centro storico della Capitale, spesso teatro di borseggi e molestie.

La giovane denuncia la molestia ai vigilantes che allertano la polizia

Quando l’autobus è giunto al capolinea, nei pressi della stazione Termini, la ragazza è scesa dal mezzo. Con lei, è sceso anche l’uomo che l’ha molestata e altri due amici. Appena arrivata in piazza dei Cinquecento, la giovane ha avvicinato due vigilantes in servizio nell’area e ha denunciato quanto accaduto sul bus. Immediata la richiesta di intervento alla polizia di Stato.

I tre amici rapinano un uomo e gli mordono un dito

Nel frattempo, l’uomo – in compagnia degli altri due – giunto in piazza dei Cinquecento ha rapinato un cittadino peruviano. I malviventi hanno prima aggredito la vittima, mordendogli un dito, e poi gli hanno portato via il borsello dandosi alla fuga. Sul posto sono giunte tre pattuglie di polizia. Gli agenti del commissariato Porta Pia, Viminale e Trevi si sono messi sulle tracce dei malviventi bloccandone due. Si tratta di due cittadini di origini somale. All’autore dei palpeggiamenti è stata contestata la violenza sessuale e la tentata rapina, all’altro il reato di rapina. Entrambi sono stati arrestati dagli agenti.

