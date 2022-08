Boldrini: “nasca finalmente lo stato della Palestina”

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “In una intervista a un quotidiano israeliano, Salvini, ancora una volta, manipola il mio pensiero definendomi anti-israeliana. Niente di più falso. Ho sempre detto che l’esistenza e la sicurezza di Israele sono indiscutibili. Già questo sarebbe sufficiente a smentire qualsiasi illazione di natura strumentale del capo della Lega.”

Nasca finalmente lo stato della Palestina

“Ma altrettanto indiscutibile – dice Boldrini – considero la necessità che nasca finalmente lo stato della Palestina, così come stabilito dalla risoluzione ONU n.181 del 1947. Il mio impegno è sempre stato a favore della soluzione ‘due popoli, due Stati’. Qualunque azione che ostacola questa prospettiva di pace non può che alimentare una nuova escalation di violenza e tensione”. Ad affermarlo in una nota Laura Boldrini, deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana2.

