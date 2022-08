Leonardo Granello si spegne a 33 anni per un malore

CASIER – Si è spento all’improvviso a 33 anni a causa di un malore. È deceduto mercoledì 10 agosto Leonardo Granello: si trovava in casa per un periodo di ferie.

A causa di un probabile scompenso cardiaco è caduto a terra quando era in bagno. Il tonfo è stato udito dal padre che è accorso sul posto e lo ha trovato senza sensi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Originario di Treviso, si era trasferito con la famiglia a Dosson di Casier da diversi anni. Leonardo era impiegato a Villa Carisi, all’ufficio protocollo dell’Ulss2 Marca Trevigiana, dal 2013. Lascia il padre Dino e il fratello Marco. www.oggitreviso.it

