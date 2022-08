Voto o non voto? Candidati ‘anti-sistema’ o astensionismo?

Corrado Malanga: “Faccio questo breve intervento, siccome tantissimi, mi hanno chiesto cosa ne penso sulle prossime elezioni, cosa fare, cosa non fare, votare, non votare. Pressato dalle richieste sono qui a spendere qualche minuto del mio tempo per dirvi come la penso. Poi ognuno, ovviamente farà come desidera.”

Corrado Malanga affida a MePiù la sua opinione sulle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Non le manda a dire e, senza peli sulla lingua, dedica spazio a quasi tutti gli attori politici in gioco: quelli della ‘vecchia politica’ ma anche ai nuovi candidati dell’area così detta ‘anti-sistema’.

VOTO O NON VOTO? – Corrado Malanga fa una proposta. Candidati ‘anti-sistema’ o astensionismo?

