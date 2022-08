Giuliano Fallone stroncato da malore a 29 anni

L’intera comunità di San Giovanni Incarico (Frosinone) è sotto shock per la morte, prematura ed imprevedibile di Giuliano Fallone di soli 29 anni. Il giovane, colpito da un improvviso malore, viveva con il padre nel centro storico del paese ed è stato proprio il genitore a chiedere aiuto all’Ares 118 la scorsa notte. Ogni tentativo attuato dai medici è risultato però inutile.

Per chiarire la cause di una morte così repentina, il magistrato della Procura di Cassino ha disposto l’autopsia che dovrebbe svolgersi presso l’obitorio del ‘Santa Scolastica’ di Cassino nella giornata di mercoledì 17 agosto.

Il sindaco di San Giovanni Incarico, Paolo Fallone, in segno di rispetto, ha disposto l’annullamento di tutte le manifestazioni estive in programma per questa sera. www.frosinonetoday.it

