Malore in piscina a Orbassano: 16enne morto in ospedale

Non ce l’ha fatta Shiqiang Way, il ragazzino cinese di 16 anni colto da un malore e quindi annegato , mercoledì 3 agosto 2022 nella piscina Blu Paradise di via Gozzano a Orbassano: è morto nella serata di giovedì 4, all’ospedale Molinette di Torino dove era stato trasportato in elisoccorso. Il giovane abitava a Torino con la famiglia. Del caso si sta occupando la polizia locale, anche se tutto appare come una tragedia senza particolari responsabilità. www.torinotoday.it

