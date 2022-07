Addio a Carmine Morra, stroncato da un malore a 26 anni

Cassino – Un malore improvviso ha strappato agli affetti più cari Carmine Morra, di soli 26 anni. La tragedia nel primo pomeriggio di sabato in via Garigliano, all’interno di un palazzo Ater. I primi sintomi del malore hanno allarmato i familiari che hanno chiesto l’arrivo dei soccorsi. Un’ambulanza dell’Ares 118 è arrivata sul posto dove sono iniziate le manovre di rianimazione. La corsa contro il tempo verso l’ospedale è risultata vana. Una morte che ha provocato dolore e sgomento perchè il ragazzo era conosciuto e ben voluto da tutti nel quartiere.

L’addio struggente e pieno di dolore a Carmine Morra, il 26enne stroncato da un malore nel primo pomeriggio di sabato 30 luglio, si terrà nella chiesa Sacra Famiglia di Cassino, martedì 2 agosto alle ore 10.

A due passi da casa, in via Volturno, e dai luoghi dove Carmine è cresciuto con l’adorata madre, i fratelli, i nonni. Strappato all’affetto dei suoi cari per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo nonostante la corsa in ospedale ed i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. www.frosinonetoday.it

Condividi