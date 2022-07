Sottrae risparmi a no vax spacciandosi per avvocato, arrestato

BARI – Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Asti per un uomo di 57 anni di Bari, ma domiciliato in Svizzera, Tommaso Rossini, accusato di circonvenzione di incapace. L’uomo è accusato di aver circuito una persona con problemi psichici, approfittando delle sue paure, utilizzando i canali Facebook e Youtube. Convincendola che, non essendo vaccinata, lo Stato Italiano le avrebbe confiscato tutti i beni, è riuscito a indurla, secondo l’accusa, a dare a lui tutti i suoi risparmi. Con la falsa promessa che lui li avrebbe tenuti al sicuro in Svizzera. Il tutto spacciandosi per avvocato.

Le indagini sono state condotte dal tribunale di Asti, in collaborazione con la polizia e la guardia di finanza e ieri notte hanno portato all’esecuzione dell’ordinanza, in collaborazione con la polizia stradale di Modena. All’esito delle indagini, appare altamente probabile che vi siano numerose altre vittime che ad oggi non hanno ancora denunciato. www.lagazzettadelmezzogiorno.it

