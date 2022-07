Valdidentro, malore improvviso: muore 39enne

Valdidentro – Era uscito giovedì in cerca di funghi. Il mancato rientro ha fatto scattare le ricerche che si sono concluse nel più tragico dei modi. Paolo Marieni, 39 anni, originario di Erba, in provincia di Como, è stato trovato morto venerdì mattina in Valdidentro (Sondrio). Decine di uomini lo avevano cercato per tutta la notte. Squadre del Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco. Una quarantina le persone coinvolte.

Dopo il ritrovamento dell’auto, in un parcheggio vicino ai boschi, le operazioni si sono concentrate nella frazione Isolaccia, lungo la statale 301 del Foscagno. Poi il rinvenimento del cadavere: era riverso a terra, non distante dal parcheggio, forse colpito da un malore fatale mentre stava tornando dal bosco. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con un’automedica, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri per accertare l’esatta dinamica della tragedia. https://milano.corriere.it

