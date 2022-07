Lucca, 24enne trovato morto in casa

Lucca – Dopo cinque giorni di vane ricerche, il tragico epilogo: il corpo del giovane di 24 anni, ormai privo di vita, è stato trovato nella sua casa in zona San Marco a Lucca. Nella tarda serata del 22 luglio, intorno alle 23.20, sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Dopo aver sfondato la porta la tragica scoperta degli operatori e dei vigili del fuoco chiamati per l’emergenza: il 24enne era già deceduto. Sul posto anche i carabinieri. Da un primo esame non sarebbero stati trovati segni di violenza. www.lanazione.it

