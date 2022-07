Medico stroncato da malore, “troppo stress”

MANDURIA (TA) – Tragedia all’ospedale Giannuzzi di Manduria (Ta), dove un un medico di 61 anni è stato trovato morto nel bagno dell’ospedale mentre era in servizio, stroncato da un arresto cardiaco. Era in turno da 24 ore. Indaga la Procura. I tentativi per rianimare il medico sono stati inutili, e i tra i colleghi emerge forte l’ipotesi del «troppo stress», dal momento che sono sottoposti tutti a turni massacranti pur di coprire le carenze di organico. www.lagazzettadelmezzogiorno.it

