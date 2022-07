Biden, “ho il cancro”. La Casa Bianca smentisce

“Io e tante altre persone con cui sono cresciuto abbiamo il cancro”: sconvolgenti le parole che Joe Biden ha pronunciato durante una conferenza stampa dedicata alle nuove misure necessarie per fronteggiare l’emergenza climatica. Mentre puntava l’indice contro l’inquinamento generato dall’industria petrolifera, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di essere cresciuto vicino a raffinerie petrolifere a Claymont, in Delaware. Cosa che lo ha danneggiato. Di qui la dichiarazione clamorosa sulla malattia. “Questo è il motivo per cui il Delaware ha da tanto tempo l’incidenza di tumori più alta del Paese”, ha aggiunto.

La rivelazione di Biden, però, è stata prontamente smentita dalla Casa Bianca. Il portavoce Andrew Bates ha corretto il presidente, spiegando che quest’ultimo si riferiva a “un tumore della pelle” rimosso prima delle elezioni di due anni fa. A tal proposito, come sottolinea l’agenzia Nova, la stampa Usa ricorda che il medico personale del presidente, Kevin O’Connor, proprio lo scorso anno ha pubblicato un bollettino medico sulla salute di Biden. Un bollettino nel quale non è stata indicata alcuna patologia tumorale.

Per quanto riguarda il tumore della pelle già trattato, invece, il medico lo aveva attribuito all’esposizione solare e non a sostanze chimiche emesse dall’industria petrolifera: “E’ ben noto che il presidente Biden ha trascorso parecchio tempo sotto il sole durante la giovinezza”, si legge nel bollettino medico ripreso dalla stampa Usa, secondo cui Biden aveva “diversi tumori cutanei, non melanoma, rimossi chirurgicamente prima dell’inizio della sua presidenza”. liberoquotidiano

