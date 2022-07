Roma, protesta dei tassisti: fumogeni e cori contro Draghi e Uber

A Roma, in via del Corso, è in atto una protesta dei tassisti, con Palazzo Chigi e le vie di accesso limitrofe blindati dalla polizia. I tassisti chiedono ormai da giorni lo stralcio dell’articolo 10 del ddl concorrenza, che prevede la liberalizzazione del settore. Sono stati esplosi petardi e accesi fumogeni, con la polizia che fronteggia i manifestanti tenendoli a distanza dal palazzo del governo. Vengono gridati slogan contro l’esecutivo, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ma soprattutto contro Uber.

Condividi