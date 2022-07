Vaccino Covid, Speranza: immediatamente quarta dose agli over 60

Speranza: “Subito al via quarta dose agli over 60 anche in Italia”

“Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta. La battaglia del Covid è ancora in corso e dobbiamo tutti insieme tenere un livello di attenzione e di prudenza. Proprio oggi le due istituzioni per noi internazionali di riferimento Ecdc e Ema hanno aperto alla somministrazione del secondo richiamo, la quarta dose, anche alle persone over 60. E proprio in queste ore, immediatamente, già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le indicazioni, a questa determinazione dell’Ema e dell’Ecdc. Quindi apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni“.

Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al congresso nazionale dei Uil pensionati a Roma. Fonte: Agenzia Vista

