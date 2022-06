Malore improvviso, Silvia Di Gabriele muore a 41 anni

TERAMO – Un malore fatale nel sonno: se ne è andata così Silvia Di Gabriele, 41 anni di Teramo, mentre era in vacanza con la famiglia, il marito e tre figli piccoli, a Roseto.

Una tragedia che ha devastato la famiglia e scosso i tanti conoscenti per una perdita prematura. La donna era nota in città, lavorava presso Conad Teramo Gran Sasso, in località Piano D’Accio.

A fare la drammatica scoperta sono stati proprio i figli, quando la mattina sono andati a svegliarla. Il marito ha subito allertato i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma era già troppo tardi. abruzzoweb.it

Condividi