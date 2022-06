Johnson di nuovo in visita a Kiev

“La mia visita oggi, nel mezzo di questa guerra, è per mandare un messaggio chiaro e semplice al popolo ucraino: il Regno Unito è con voi e sarà con voi fino a quando non vincerete”. Così il premier britannico Boris Johnson è di nuovo in visita a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky all’indomani della missione congiunta dei leader europei Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Klaus Iohannis. (adnk)

La Gran Bretagna, secondo quanto riferisce il Times, avrebbe inviato forze speciali a Kiev nelle ultime due settimane per addestrare i militari ucraini nell’impiego di alcuni tipi di armi forniti da Londra, in particolare i razzi anti-carro Nlaw.(ansa)

