Vicenza, uccide la ex e poi fa esplodere ordigni in strada. Ricercato serbo

È caccia all’uomo a Vicenza dove una donna di 42 anni, Lidia Miljkovic, è stata uccisa a colpi di pistola in strada. La donna, residente a Schio, aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l’auto. Secondo quanto si apprende l’omicidio è avvenuto nel quartiere Gogna, un’area della periferia della città, ai piedi dei colli.

Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l’ex marito, di origini serbe come la donna, ha iniziato a sparare mentre la donna era ancora dentro la vettura. Dalle testimonianze dei residenti l’uomo allontanandosi avrebbe fatto esplodere due ordigni in strada.

Il Questore Paolo Sartori ha chiesto l’intervento per le ricerche di un elicotteri e dei reparti speciali, per pattugliare la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico: l’uomo in fuga sarebbe pericoloso e armato.

Come racconta vicenzatoday da informazioni raccolte da chi conosceva la vittima, non era la prima volta che la donna subiva violenza dall’ex. Già negli anni passati la donna era stata percossa dal padre dei suoi figli, dal quale si era separata circa sei anni fa. Lui, attualmente era nullafacente, in passato aveva fatto l’autotrasportatore e aveva problemi di alcolismo. La donna era tornata ad abitare a Schio con i genitori dopo la separazione. www.today.it

Condividi