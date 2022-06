Reggio Emilia, malore in strada. Gravissimo 29enne

Reggio Emilia, – Riverso per terra nella centralissima piazza della Vittoria. Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 29 anni che ieri notte, per cause in corso di accertamento è stato trovato da alcuni passanti esanime: non dava apparentemente segni di vita.

Sul posto sono giunte l’automedica e l’ambulanza del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e poi lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova in condizioni molto serie.

Malore in strada

Da quello che è possibile ricostruire in questo momento, il ragazzo, che stanotte non era in grado di parlare, non presentava segni di ferite esterne: è probabile dunque che si sia trattato di un malore naturale oppure dovuto a qualche sostanza ingerita. Sono in corso gli accertamenti in ospedale. https://www.ilrestodelcarlino.it

Condividi