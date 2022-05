“No”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto, in conferenza stampa a Bruxelles, alla domanda di un cronista che gli chiedeva se fosse interessato a ricoprire altri incarichi internazionali dopo la fine della sua esperienza di Governo in Italia, come ad esempio un’eventuale presidenza della Commissione Ue, del Consiglio Ue o della Nato. (askanews)

