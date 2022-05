Morto lo scrittore Boris Pahor, negava le foibe

TRIESTE, 30 MAG – Lo scrittore e intellettuale di lingua slovena di Trieste, Boris Pahor, è morto all’età di 108 anni. Ne dà notizia l’agenzia di stampa slovena Sta.

Nato a Trieste nel 1913, Pahor è considerato il più importante scrittore sloveno con cittadinanza italiana e una delle voci più significative della tragedia della deportazione nei lager nazisti, raccontata in Necropoli, ma anche delle discriminazioni contro la minoranza slovena a Trieste durante il regime fascista, L’intellettuale, testimone in prima persona delle tragedie del Novecento, ha scritto una trentina di libri tradotti in decine di lingue, tra cui Qui è proibito parlare, Il rogo nel porto, La villa sul lago, La città nel golfo. (ANSA).

► “Le foibe sono una balla”. E Mattarella lo nomina Cavaliere di Gran Croce

► Profugo fiumano Pamich: “Onorificenza a Boris Pahor che nega le foibe? Non mi stupisce”

► Esuli scrivono a Mattarella: “Togliere onorificenza a Boris Pahor che nega le foibe”

Il becero revisionismo storico dei comunisti.

Esiste una responsabilità su ciò che si afferma, a qualsiasi età, perchè fanno parte del loro DNA. pic.twitter.com/RAQO7VOQ9s — Khan. Genghis. (@Cd615cgMorpheus) May 30, 2022

