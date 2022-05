Malore, Luca Rudatis trovato morto nella sua auto

PEDAVENA – È rimasto lì senza vita nella sua auto parcheggiata negli stalli dell’area di Via Risorgimento a Pedavena almeno 24 ore prima che qualcuno si accorgesse della tragedia. Luca Rudatis, 37enne di origine agordina residente in comune di Borgo Valbelluna era morto da almeno un giorno quando ieri è stato dato l’allarme.

Erano circa le 14 di ieri quando alcuni passanti si sono accorti di un corpo disteso sul posto di guida in una utilitaria. È scattata subito la richiesta di aiuto al 118 che, intervenuto, non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Secondo il medico che ne ha stilato il certificato il decesso del 37enne sarebbe avvenuto presumibilmente nelle 24 ore precedenti probabilmente per un malore. […]

All’interno del veicolo di proprietà del 37enne, oltre diversi beni personali che fanno immaginare che Luca vivesse all’interno dell’abitacolo, sono stati rinvenuti anche ingenti quantità di “vuoti” di birra e vino. Secondo i sanitari il decesso potrebbe essere compatibile con grave intossicazione alcolica.

