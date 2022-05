Giudici distratti! Perdono fascicolo con le prove a difesa di Salvini

di Guido da Landriano – I tribunali italiani sono posti strani, molto strani. Pare che vi siano degli spiritelli scherzosi che fanno scomparire i fascicoli. Uno appoggia un faldone pieno di documenti , si gira e poi, per magia, questo sparisce, con tutte le prove a carico o a discarico contenute.

Il problema è che questi spiritelli pare che abbiano una certa inclinazione politica: a Firenze è sparito uno dei fascicoli dell’accusa a carico di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, con all’interno una parte della prove relative all’accusa. Un caso ovviamente, una sfortuna, ovviamente nessuno ha voluto far sparire il fascicolo sperando di riuscire a far saltare il processo.

Le prove a difesa di Salvini

Quindi gli spiritelli burloni sono entrati in azione Palermo, però questa volta sul versante opposto: un video presentato dalla difesa che mostrava come la Open Arms avesse raccolto i migranti che NON si trovavano in uno stato di necessità, ma erano in una situazione tranquilla. Una prova importantissima che da sola scagionerebbe Salvini, ma che, chissà come mai, è andata persa in tribunale. Eppure questa prova era presente nel fascicolo presentato al Tribunale dei Ministri a Roma, ma, chissà come mai, è scomparso a Palermo.

Ma che strano: a Firenze spariscono i fascicoli di accusa ai genitori di Renzi, anche se poi ne è saltata fuori una copia, a Palermo, chissà perché, scompaiono le prove a favore di Salvini. Ovviamente noi non diciamo che dietro ci sia un disegno predeterminato per far assolvere i genitori di Renzi e far condannare Salvini. Assolutamente non lo diciamo, queste son cose normalissime, casuali, non ci sono dietro fattori politici. Esattamente come il CSM è un organo super partes, che decide con salomonica saggezza e totale imparzialità. Inoltre alcuni asini sono atterrati a Fiumicino, dopo un volo intercontinentale. scenarieconomici.it

Condividi